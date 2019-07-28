تافاريس والمولد يواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دجانيني تافاريس وسعيد المولد، مساء أمس الأحد، برنامجهما التأهيلي المعد لهما، بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تافاريس والمولد سيُشاركان في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الثنائي دجانيني تافاريس وسعيد المولد قد تعرضا لإصابة عضلية خلال معسكر الأهلي في النمسا، وأكدت التقارير الطبية حاجتهما إلى راحة وتأهيل لمدة تتراوح من 10 أيام إلى أسبوعين.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إلى التدريبات الجماعية، مساء أمس الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة اليومين الماضيين، عقب العودة من معسكر النمسا.