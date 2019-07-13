تتويج إتي قنا ببطولة السوبر

المواطن - أحمد الشهري - محايل

توج محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، وبحضور رئيس نادي الشهيد الرياضي إبراهيم بن غالب عسيري ونائب رئيس النادي محمد بن الحسين الفلقي، أمس، فريق إتي قنا بطلًا لدورة السوبر السادسة، وذلك إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق الراكة بهدفين دون مقابل سجلهما سلطان الجيلي وعلي موسى خلال معطيات الشوط الثاني.

وحقق فريق إتي قنا المركز الأول والكأس والميداليات الذهبية، فيما حقق الراكة المركز الثاني والميداليات الفضية، وحصل على جائزة أفضل حارس في الدورة علي مشهور من فريق الراكة، وأفضل لاعب علي موسى (إتي قنا) وهداف الدورة موسى حسن (الراكة) وأفضل لاعب واعد نواف عزيز (إتي قنا) والفريق المثالي (الوحدة العاصمي).

بدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم كلمة لنائب رئيس نادي الشهيد محمد الفلقي الذي شكر من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما المستمر لقطاع الرياضة والشباب وسمو أمير منطقة عسير على متابعاته المستمرة لأندية المنطقة ودعمها المتواصل والاهتمام بجميع المرافق الرياضية وإعادة تأهيل وتطوير ملاعب نادي الشهيد والذي يشارك ضمن فرق أندية الدرجة الثالثة.

عقب ذلك كرم المحافظ عددًا من اللجان التنظيمية والإعلامية والإدارات الحكومية والأمنية وحكام المباراة النهائية بشهادات ودروعًا تذكارية؛ نظير تعاونهم طيلة منافسات الدورة.

يذكر أن محافظ محايل كرم مراسل صحيفة “المواطن” أحمد الشهري؛ وذلك نظير تغطيته الإعلامية طيلة منافسات الدورة.