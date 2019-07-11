تتويج الأخضر بطلًا لـ غرب آسيا

المواطن - محمد سمعه

حصل لاعبو المنتخب السعودي للناشئين على كأس بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين اليوم الخميس، وذلك بعد اختتام منافسات البطولة.

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب كأس بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، وذلك بعد تفوقه على منتخبي سوريا والأردن في مباراتي الجولة النهائية في البطولة.

ويُذكر أن المنتخب السعودي، كان قد فاز على المنتخب السوري يوم الأحد الماضي بثلاثية دون رد، بينما فاز منتخب السعودية على منتخب الأردن أول أمس الثلاثاء بثلاثية مقابل هدف.

وكان الحارس بلال الدواء نال لقب أفضل حارس في البطولة لتألقه في مباريات الجولة الأولى والجولة النهائية مع المنتخب السعودي.

وجاء ترتيب مجموعة المنتخب السعودي كالتالي” الأخضر في المركز الأول برصيد ست نقاط، أما منتخب الأردن فاحتل المركز الثاني وجاء منتخب سوريا في المركز الثالث.