تجاوبًا مع “المواطن”.. تغطية فتحة صرف مكشوفة في روضة جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع ما نشرته صحيفة “المواطن“، مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان “شاهد بالصور.. فتحة صرف مكشوفة تهدد سكان حي الروضة بجازان”، قامت الجهات المعنية ممثلة بمديرية المياه وبلدية جازان، صباح اليوم الخميس، بتغطية فتحة خزان الصرف المكشوفة، الواقعة في حي الروضة الشمالي بجازان، وبالقرب من مبنى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية.

ووثق أحد سكان الحي مساء اليوم صوراً تظهر إزالة اللوح الحديدي الهش الذي كان يغطي فتحة خزان الصرف جزئياً، وتركيب غطاء محكم على خزان الصرف، وإزالة الخطر الذي كان يتربص بالمارة والمركبات العابرة بحي الروضة الشمالي.

وأبدى عدد من أهالي الحي امتنانهم لصحيفة “المواطن“، ولمديرية المياه وبلدية جازان؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم السريع، وتغطية فتحة خزان الصرف بغطاء محكم وإزالة الخطر.

يأتي ذلك بعد أن شكا عدد من سكان حي الروضة الشمالي بمدينة جازان من وجود فتحة للصرف الصحي مكشوفة دون غطاء محكم، بأحد شوارع الحي، وبالقرب من مبنى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية، وذلك بعد أن أصبحت تلك الفتحة تهدد المركبات العابرة والمارة والأطفال بالخطر.

ورصدت عدسة “المواطن“- مساء أمس الأربعاء- وجود فتحة لخزان صرف صحي دون غطاء محكم في حي الروضة الشمالي، حيث قام سكان الحي بوضع لوح حديدي هش وبلوكات أسمنتية على فتحة الصرف العميقة من أجل تحذير المارة والمركبات العابرة.

وعبر حسن بشير لـ”المواطن” عن استيائه من وجود فتحة للصرف الصحي بدون غطاء، بجوار منزله منذ عدة أسابيع، وذلك بعد قيام بلدية جازان بإعادة سفلتة شوارع حي الروضة الشمالي، وأصبحت فتحة خزان الصرف تشكل خطراً على المركبات والمارة وأطفال الحي.

وأشار بشير إلى أنه كاد يتعرض للسقوط بداخل خزان الصرف عند تعثره أثناء دخوله المنزل في مساء يوم أمس، مطالباً بسرعة تحرك الجهات المسؤولة لتغطية الفتحة؛ كونها تشكل خطراً كبيراً على الأرواح.

وناشد سكان الحي الجهات المعنية وعلى رأسها المديرية العامة للمياه وبلدية جازان بوضع حل عاجل لتلك الفتحة وتغطيتها بغطاء محكم قبل وقوع كارثة.