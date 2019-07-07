تجدد الغبار الموسمي وفرصة هطول الأمطار أقل من المعدل

المواطن - الرياض

توقّع مركز طقس العرب تجدد موجة الغبار الموسمية على جنوب غرب المملكة خلال الأيام القادمة، وسط ضعف شدة الأمطار الصيفية على المرتفعات، لكن مع توقع تمددها أحياناً لغرب ووسط المملكة على شكل سحب ركامية جافة.

كما توقع المركز أن تتركز الأمطار مع ساعات العصر والمساء على مرتفعات جازان وتكون شدتها متوسطة أحياناً، فيما تكون متفرقة وغالباً ضعيفة على مرتفعات عسير والباحة وقد تطال جنوب الطائف أحياناً.

ولا يستبعد تطور بعض النشوءات الركامية الجافة وهطول أمطار خفيفة ومحلية على أجزاء من المدينة المنورة وحائل بمشيئة الله.

كما يحتمل أن تطال بعض السحب الجافة أجزاء من منطقة الرياض عصر ومساء الأحد والاثنين والثلاثاء، قد تشمل العاصمة نفسها على شكل أمطار خفيفة أو رذاذ.

وتُشير الخرائط الجوية إلى عودة تجدد الغبار الموسمي على القطاع الجنوبي الغربي من السعودية، وذلك بفعل تزايد فرق الضغط الجوي بين المرتفع الجوي الذي يغطي إثيوبيا وإرتيريا من جهة، وما بين منخفض السودان الموسمي من جهة أخرى، مما يدفع جزءًا من الغبار المتشكل هناك، نحو أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ومن جهة أخرى تنشط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها، وتشمل سواحل جنوب جدة مثل الليث، وصولاً لسواحل جازان، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار على الطرق الساحلية مع ساعات العصر والمساء.

ومن المتوقع أن تهب رياح البوارح بشكل أضعف من الأسبوع الماضي على أجزاء من شرق ووسط المملكة، قد تعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار بخاصة في المناطق الداخلية والمكشوفة، لكن بشكل محلي ومحدود في معظم المناطق تلك.