تجديد عموري مطلب هلالي .. هل يتحقق قبل فوات الأوان؟

المواطن - محمد سمعه

شعر جمهور نادي الهلال بالقلق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تردّد أنباء عن اقتراب اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة.

قام الجمهور العاشق لـ الهلال بإطلاق وسم ” #تجديد_عموري_مطلب_هلالي” وذلك في محاولة منهم لإقناع إدارة فهد بن نافل بالعمل على تجديد عقد استعارة عموري من نادي العين الإماراتي.

التجديد قبل فوات الأوان

وقال حسن الرمضان أحد مشجعي الهلال عبر تويتر: أتمنى التجديد معه قبل فوات الأوان.

وذكر حساب آخر يحمل اسم لي الشرائع: “من حق الجماهير الهلالية المطالبة بالتجديد لأفضل لاعب خليجي وعربي وآسيوي، عموري لا يروح يا ابن نافل”.

ويرغب الجمهور الهلالي في الإبقاء على عموري والذي خطف الأنظار بتألقه مع أزرق العاصمة في أول موسم 2018-2019 حتى أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

ويُذكر أن يوسف غيث وكيل أعمال عموري كان نفى تمامًا حاجة موكله لشهرين آخرين من أجل العلاج والتخلص من آثار إصابة القطع في الرباط الصليبي، حيث كتب غيث عبر حسابه في الإنستجرام: ” الخبر غير صحيح بتاتًا مجرد إشاعات، الله يعين الجمهور على بعض الصحفيين اللي مالهم ذمة “.

وانضمّ عموري إلى صفوف الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة ولمدة موسم رياضي واحد.

جدير بالذكر أن الإعلامي وليد الفراج علّق على موقف عموري قائلًا: أحترم مشاعر ومحبة عدد كبير من جماهير الهلال للنجم عموري وأحترم أيضًا محبة عموري للهلال، لكن العواطف لن تفيد الهلال، إذا كان يرغب في تقديم موسم قوي مقبل يعوض فيه ما مضى فعليه البحث عن بديل، إن الهلال وغيره من الأندية تحتاج التفكير فقط بمنطقية وإدارة اقتصادية لكل دولار تدفعه.