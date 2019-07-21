تجربة مفيدة لأخضر الشاطئية

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار أمس السبت على بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية، بتتويج المنتخب العُماني باللقب بعد الفوز على المنتخب المصري بخماسية مقابل أربعة أهداف في المباراة النهائية.

ويُذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية احتل المركز الرابع، بعد خسارته أمام منتخب الإمارات بركلات الجزاء الترجيحية.

لا شك أن بطولة نيوم الدولية التي أُقيمت للمرة الأولى في منطقة قيال الواقعة في نيوم وبحضور ست منتخبات، تُمثل تجربة ذات أهمية وفائدة لأخضر كرة القدم الشاطئية من أجل الاستعداد لما هو مُقبل من استحقاقات وبطولات.

كما أن احتكاك الأخضر مع أساليب اللعب المختلفة للمنتخبات الإفريقية والآسيوية عندما واجه المنتخب الصيني والمنتخب المصري والمنتخب الإماراتي سيُمثل خبرات كبيرة للمدرب البرازيلي إليكس براغا من أجل ما هو مقبل.

وكان أخضر كرة القدم الشاطئية فاز في الجولة الأولى على منتخب الصين بسداسية مقابل خمسة أهداف، ثم خسر من منتخب مصر برباعية مقابل هدفين، وخسر المركز الثالث لمصلحة منتخب الإمارات أمس السبت.

وشارك في منافسات بطولة نيوم الدولية كل من ” الصين والإمارات ومصر وإنجلترا وسلطنة عمان” بجانب المنتخب السعودي.