تجنب وضع العدسات أثناء الاستحمام

المواطن - متابعة

روى مراسل صحفي بريطاني تفاصيل حادث فقدانه للبصر في عينه اليمنى، بعد أن استحم وهو يضع العدسات اللاصقة.

وقال روي نك هامفريز (29 عامًا): إنه كان متساهلًا في نظافة العدسات اللاصقة، ومن المرجح أن يكون قد التقط عدوى طفيلية نادرة، نتيجة للاستحمام بالعدسات اللاصقة.

وتطلب هذا الخطأ 18 شهرًا من العلاجات المكثفة، وهناك احتمال كبير ألا تبصر عينه اليمنى النور من جديد، بحسب موقع جيزمودو الإلكتروني.

وتحدث هامفريز عن قصته في عمود بالصحيفة التي يعمل فيها هذا الأسبوع، وقال: إن القصة بدأت في 2018، حيث شعر بجفاف كبير في عينه اليمنى، وحساسية شديدة تجاه الضوء.

وبعد أن فشلت القطرات التقليدية في التخفيف من الألم، لجأ روي إلى طبيب مختص، قبل أن يتم تشخيص إصابته بالتهاب في القرنية ناتج عن نوع نادر من الطفيليات.

وحذر روي من أن الحشرة الطفيلية يمكن أن تدمر العين، وتتسبب بالإصابة بفقدان البصر.

وتوجد هذه الطفيليات عادة في الماء والتربة، والغالبية العظمى من ضحاياها من الذين يضعون العدسات اللاصقة، وتشمل عوامل الخطر الرئيسية الاستحمام أو السباحة أثناء وضع العدسات، أو ببساطة غسل الوجه ووصول المياه إلى العدسات، إضافة إلى ارتدائها طوال الليل.