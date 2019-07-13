تحديات أمام صفوان السويكت رئيس النصر

المواطن - محمد سمعه

فاز الدكتور صفوان السويكت برئاسة نادي النصر، اليوم السبت، متفوقًا على كل من صالح الأطرم ونصر النصر بعد انعقاد الجمعية العمومية.

ويذكر أن صفوان السويكت أصبح رئيسًا لنادي النصر خلفًا لـ سعود آل سويلم والذي اعتذر عن الترشح للمنصب مكتفيًا بما قدمه خلال فترة تكليفه.

وسيكون هناك العديد من التحديات أمام صفوان السويكت بعد فوزه برئاسة النصر؛ حيث سيكون التحدي الأول هو إقناع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله بالبقاء في صفوف العالمي، بعدما ترددت أنباء حول اقترابه من الرحيل.

وكان نادي الكويت الكويتي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع حمد الله والذي فكّر في الرحيل لعدم الحديث معه حول تحسين بنود عقده.

تحديات نارية:

تحدٍّ آخر أمام صفوان السويكت وإدارته وهو توفير الأموال من أجل دفع رواتب اللاعبين الكبيرة، خاصة نجوم النصر الأجانب لضمان بقائهم وعدم رحيلهم، كذلك تحقيق الاستقرار اللازم للفريق؛ أملًا في الفوز ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وكان صفوان السويكت تحدث بعد فوزه برئاسة النصر قائلًا: القادم سيكون أجمل للعالمي وأريد من الجمهور النصراوي، دعم النادي وبقوة في المباريات المقبلة.

جدير بالذكر أن سعود آل سويلم رئيس النصر السابق، كان امتنع عن الحضور للجمعية العمومية والتي انعقدت عصر اليوم في مقر النادي في الرياض.