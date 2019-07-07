تحديد الملاعب المحايدة لمباراتي الاتحاد ضد ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملاعب المحايدة لمباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني في دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويُذكر أن الاتحاد سيستضيف فريق ذوب آهن أصفهان يوم 5 أغسطس المقبل على ملعب آل مكتوم في مدينة أبو ظبي الإماراتية، بينما يحل نادي الاتحاد ضيفًا على فريق ذوب آهن في ملعب العربي في قطر يوم 12 أغسطس.

وكان نادي الاتحاد تأهل إلى دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

أما نادي ذوب آهن أصفهان فتأهل لدور ثمن النهائي، بعد احتلاله للمركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي كان أصدر بيانًا أمس السبت، تحدث فيه عن خطة النادي من أجل التعاقد مع الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية.

وشدّد نادي الاتحاد في بيانه على أن رحيل أي لاعب أو انضمامه للاتحاد يعود بعد التشاور الفني مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.