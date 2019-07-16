تحذير أخير لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

طالب نادي القادسية، نظيره نادي النصر مرارًا وتكرارًا في الفترة الماضية، بدفع المستحقات المتبقية من صفقة انتقال اللاعب عبدالرحمن العبيد لصفوف العالمي.

وفكّر نادي القادسية مؤخرًا في تأجيل تقديم الشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول المستحقات المتبقية من صفقة رحيل عبدالرحمن العبيد من أجل التوصل لحلول ودية مع إدارة النصر.

ويذكر أن تصرف القادسية يُعد بمثابة تحذير أخير لنادي النصر، حيث إذا لم تقم إدارة النصر بالاستجابة للحلول الودية ودفع الـ8 ملايين ريال وهى قيمة المستحقات الباقية لنادي القادسية، فإن القادسية سيتجه إلى الفيفا والجهات المختصة لشكوى النصر.

رأي قانوني يوضح

وعلّق القانوني أحمد الأمير حول العقوبة المنتظرة لنادي النصر بسبب قضية عبدالرحمن العبيد فقال: لا يُمكن خصم أي نقاط لأي فريق إلا في حال تم إنذاره ومنحه مهلة للسداد من قبل لجنة الانضباط، وطالما لم يحدث ذلك فلا يمكن خصم أي نقاط.

ويُذكر أن نادي القادسية كان تقدم بخطاب للجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم بالموسم الماضي، وذلك لمعاقبة نادي النصر بسبب عدم سداد مستحقات صفقة اللاعب عبدالرحمن العبيد.

وستُفكر إدارة النصر الجديدة برئاسة صفوان السويكت في التفاوض مع إدارة القادسية لحل الموضوع بشكل ودي، خاصة أن نادي النصر لا يرغب في المشكلات من أجل التركيز على التحضير بشكل جيد للموسم الجديد.