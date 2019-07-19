تحذير من الأرصاد لأهالي مكة

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم، والجموم ، والخرمة، الطائف، وخليص، ورابغ والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساء.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

من جهة أخرى نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.