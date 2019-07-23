تحذير من التدافع وحمل الأمتعة بالحج

المواطن - مكة المكرمة

حذّر الدفاع المدني السعودي من مخاطر التدافع وحمل الأمتعة في الأماكن المزدحمة خلال موسم الحج.

ونشر الدفاع المدني مقطع فيديو يحذر من خطورة التدافع في الأماكن المزدحمة باعتباره خطرًا يهدد سلامة الجميع.