تحذير من التدافع وحمل الأمتعة بالحج
خلال موسم الحج

تحذير من التدافع وحمل الأمتعة بالحج

2019/07/23
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

حذّر الدفاع المدني السعودي من مخاطر التدافع وحمل الأمتعة في الأماكن المزدحمة خلال موسم الحج.

ونشر الدفاع المدني مقطع فيديو يحذر من خطورة التدافع في الأماكن المزدحمة باعتباره خطرًا يهدد سلامة الجميع.

 



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