تحذير من رسالة الـ1000 جيجا عبر الـ واتساب

تحذير من رسالة الـ1000 جيجا عبر الـ واتساب

2019/07/31
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تلقى عدد من المستخدمين رسالة تدعي تقديم 1000 جيجا بايت من بيانات الإنترنت مجانًا؛ كهدية بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون بالشركة، أن الرسالة لا تمت بصلة للتطبيق، مشددين على أنها عرض وهمي يحتال به قراصنة الإنترنت مستغلين المناسبة.

ويقول محتوى الرسالة: “يقدم واتساب إنترنت مجانيًّا بسعة 1000 جيجا بايت!”، يرافقها رابط للنقر عليه للدخول في مزيد من التفاصيل.

وحذر خبراء التقنية من التجاوب مع هذه الرسالة، مؤكدين أن الرابط يبدو حقيقيًّا للوهلة الأولى، لكنه يبدأ في نقل المستخدم إلى جهات غير معلومة، تمثل تهديدًا أمنيًّا بهدف سرقة المعلومات والبيانات الشخصية، وإقناع المستخدمين بمعلومات مزيفة هدفها الأساسي الاستيلاء على أرقام البطاقات الائتمانية.



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