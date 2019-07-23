تحذير من هطول أمطار وجريان للسيول بعدة مناطق

المواطن - الرياض

حذر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من هطول أمطار وجريان سيول على عدة مناطق بالمملكة اليوم الثلاثاء.

وتوقع الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر، أن تتفاوت الأمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة مع حبات برد على الباحة ، عسير ، جازان ، الربع الخالي ، جنوب الطائف.

وأضاف أن حالة الطقس ستؤثر أيضاً على اليمن والإمارات وعمان مع هطول أمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطريق الساحلية جدة وجازان)، وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة قد تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.