تحرك مُفاجئ من برشلونة لضم نجم اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي برشلونة الإسباني أنظاره على التعاقد مع اللاعب الإيطالي ماتيو دارميان مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم دارميان تردّد بصورة كبيرة للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، بسبب عدم المشاركة المنتظمة مع الشياطين الحمر في الموسم الماضي.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع لاعب بديل للإسباني خوردي ألبا في منطقة الظهير الأيسر قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة يُراقب حاليًا مصير دارميان مع نادي مانشستر يونايتد قبل التحرك لضمه.

ويُذكر أن نادي برشلونة كان رفض عرضًا من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، للتفريط في اللاعب البرازيلي مالكوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.