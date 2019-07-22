تحطيم شرفة منزل لنقل بدين يزن نصف طن بالونش

المواطن - متابعة

استدعت أسرة بدين مصري الشرطة والدفاع المدني والإسعاف لمباشرة نقل ابنهم البدين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تُفلح محاولات نقل الشاب الثلاثيني الذي يزن نصف طن من الباب، فتم اللجوء إلى تكسير البلكونة الخاصة بمنزله ونقله عبر ونش إلى سيارة الإسعاف.

شهد حي حلوان بالعاصمة المصرية القاهرة، واقعة مثيرة، إذ أقدمت السلطات المصرية ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن المريض استغاث بالمسؤولين ومحافظ القاهرة بعد إصابته بمرض داء الفيل، والذي أدّى إلى زيادة بالغة في وزنه الأمر الذي أعاق حركته.

واستخدمت فرق الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والإسعاف بمصر رافعة وأجهزة ومعدات الحي، لإنزاله ونقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام بالقاهرة.