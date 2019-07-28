تحول مفاجئ في مصير بيل مع الريال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن انتقال اللاعب الويلزي غاريث بيل من نادي ريال مدريد الإسباني، إلى فريق جيانغسو سننج الصيني مُهدد بالفشل خلال الفترة الحالية.

وكان من المتوقع سفر بيل إلى دولة الصين، وذلك للتوقيع مع فريق جيانغسو الصيني لمدة ثلاثة مواسم مقابل الحصول على مليون جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويبدو أن ريال مدريد قد يصرف النظر نهائيًا عن التفريط في بيل خلال صيف العام الجاري والإبقاء عليه للموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن غاريث بيل ساهم في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في صيف 2018، وذلك بعد الفوز على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين، سجل بيل هدفين منها لصالح الريال.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ألمح في تصريح سابق له إلى رغبته في بيع بيل، مضيفًا أن رحيل أو استقطاب أي لاعب يكون بقرار من المدير الفني.