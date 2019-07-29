تدريبات الاتحاد.. مهارة وتكتيك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي وديًّا.

وتركزت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التي احتضنها إستاد زعبيل في نادي الوصل على الجوانب المهارية والتكتيكية، وقسم المدرب التشيلي خوسيه سييرا اللاعبين في نهاية المران إلى مجموعات لإجراء مناورة كروية.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حضور رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف على الكرة، أحمد كعكي، وعضو الشرف الأمير سعود بن مشعل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، الشهر المقبل.