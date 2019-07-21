تدريبات النصر.. اللياقة والتكتيك
في معسكر البرتغال

تدريبات النصر.. اللياقة والتكتيك

2019/07/21
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية، على فترتين صباحية ومسائية، خلال معسكره الخارجي المقام حاليًّا في البرتغال.

وبدأت التدريبات الصباحية بتمارين في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا تمارين تكتيكية تعتمد على التمريرات البينية، قبل أن يختتم المران بمناورة على كامل الملعب.

وانطلقت تدريبات النصر المسائية باجتماع للمدرب البرتغالي فيتوريا باللاعبين، وركز في بداية المران على تمارين لياقية متنوعة.

وقام المدرب البرتغالي فيتوريا بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية في مران النصر المسائي من خلال مناورة أجراها على كامل الملعب.



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