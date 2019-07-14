تدريبات لياقية وفنية في الشباب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الأحد، تدريباته وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان، والرئيس التنفيذي خليف الهويشان.

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين بقيادة مدرب اللياقة دييغو مانويوفيتش، الذي ركز على تكثيف النواحي البدنية للاعبي الشباب.

وقسم المدرب خورخي ألميرون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى مجموعتين، أخضع الأولى لتدريبات فنية بحتة في وسط الملعب، فيما أخضع الثانية لتمارين لياقية مكثفة من خلال اللف حول الملعب.

واختتم المدرب مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بتمارين لياقية وفنية للمجموعتين شهدت تطبيق تدريبات السرعات بالجري على طول الملعب.

ويسعى ألميرون لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن؛ أملًا في الظهور بمستوى مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.