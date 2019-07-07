تدريب النصر الأول مُغلق بأمر من روي فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

سيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تدريباته اليوم الأحد وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020.

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر عبر تويتر أن التدريب الأول لنجوم نادي النصر سيكون مُغلقاً ولن يشهد حضوراً جماهيرياً بطلب من المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويسعى نادي النصر إلى إسعاد جماهيره وذلك من أجل المنافسة على الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان نادي النصر تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

وتقدم خمسة مرشحين بأوراقهم وذلك من أجل رئاسة نادي النصر لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة، وهم: نصر النصر، صالح الأطرم، صفوان السويكت، إبراهيم العثمان، تركي الدهام.

ويذكر أن سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق كان اعتذر عن ترشحه لرئاسة النصر في تغريدات أطلقها عبر حسابه الرسمي في تويتر.