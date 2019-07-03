تدشين المعرض الإلكتروني للخدمات الحكومية بأحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

دشن محافظ أحد رفيدة، متعب المتعب، مساء أمس الثلاثاء، المعرض الإلكتروني للخدمات الحكومية، بحضور رئيس بلدية المحافظة محمد سالم الوادعي ومدير المرور العقيد يحيى سعيد الشهراني وعدد من المسؤولين، بمشاركة 7 جهات حكومية، حيث أقيمت فعالياته بحديقة الحزم لمدة 10 أيام، وهذا المعرض الأول المقام في المحافظة تحت إشراف وتنظيم بلدية المحافظة.

وتم عرض موجز عن الخدمات الإلكترونية في المعرض، وسيتم عرض الخدمات وتقديمها للزوار وللسياح والأهالي ضمن فعاليات 1440هـ.

من جهة أخرى ذكر رئيس بلدية أحد رفيدة، محمد الوادعي، أن المعرض الإلكتروني للخدمات الحكومية التي تجتمع فيه عدّة إدارات حكومية خدمت الكثير من زوار المحافظة والأهالي خلال هذا الصيف؛ لكون المعرض هو أول معرض يقام في المحافظة.