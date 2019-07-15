تدشين شعار مونديال اليد الثلاثاء

المواطن - محمد سمعه

سيُدشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، غدًا الثلاثاء، شعار بطولة العالم للأندية في كرة اليد.

وذكر الحساب الرسمي لـ الهيئة العامة للرياضة أن عبدالعزيز الفيصل سيُدشن شعار وهوية بطولة مونديال اليد للأندية “سوبر جلوب” في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويذكر أنه من المنتظر حضور المصري حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رفقة محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن القارة الآسيوية.

جدير بالذكر أن صالة هيئة الرياضة في المنطقة الشرقية سوف تستضيف البطولة خلال الفترة من 27 حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس بمشاركة عشرة أندية.

وسيمثل كرة اليد السعودية في مونديال الأندية كل من مضر والوحدة.