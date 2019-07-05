تدهور حالة أمل عباس الصحية ومحبوها يفزعون بالدعاء

المواطن - متابعة

أصيب عدد من محبي أمل عباس بالصدمة بعدما كشفت الفنانة العراقية عن آخر تطورات حالتها الصحية والتي أوصلتها إلى عدم القدرة على المشي منذ ما يقرب من 8 أشهر.

وظهرت أمل عباس قبل في مايو من العام الماضي في مقطع فيديو وهي تطلب من جمهورها الدعم والمساندة والمساعدة المالية لاستكمال مشوار العلاج.

وخضعت أمل عباس لأكثر من عملية جراحية كان آخرها في الهند وتسببت في إصابتها بالشلل.

وكانت أمل عباس قالت في تصريحات صحفية أمس إنها حالياً ترقد في مستشفى الطب الطبيعي بالكويت، وما زلت تتلقى العلاج حتى تتمكن من المشي مجدداً.

وأشارت أمل عباس إلى أن هذه التطورات حدثت لها بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير الصمام، وعملية الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري أثرت على النخاع الشوكي وتسبّبت لها بالشلل بعد العملية مباشرة”.

وأضافت: “لا أستطيع المشي منذ ما يقارب 8 أشهر، وأتلقى العلاج الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي بالكويت منذ أربعة أشهر”.

بدورهم عبّر الكثير من محبي أمل عباس عن دعمهم ومساندتهم لها داعين الله أن يكتب لها الشفاء.

والمعروف أن أمل عباس من مواليد 24 أبريل 1960 تعيش في الكويت حيث بدأت حياتها الفنية هناك منذ عام 1983 بمشاركتها بدور صغير مع الفنان محمد المنصور والممثلة رجاء محمد في أوبريت سندريلا، وبعد هذا العمل أدت أدواراً صغيرة في العديد من الأعمال في التلفاز والمسرح.

وبعد ذلك بدأت أمل عباس تأخذ بعض الأدوار الثانوية، إلا أنها حققت نجاحها في مسلسل الحيالة عام 2003 خلال دور “حكيمة” مع عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي.

وفي أغسطس 2017، تعرّضت أمل عباس إلى وعكة صحية أُدخلت على إثرها للمستشفى أشيع بعدها خبر وفاتها وقد خضعت لجراحة دقيقة في القلب، وأكد ابنها محمد أن والدته بخير وحيّة ترزق، وغادرت غرفة العمليات في مستشفى مبارك، مبدياً استياءه ودهشته من إطلاق مثل تلك الإشاعات المغرضة، التي قد تنعكس سلباً عليها وعلى جمهورها.