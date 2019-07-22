ترامب: التفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.

وتابع الرئيس الأمريكي أن لديه خطة لتحقيق النصر في حرب أفغانستان خلال أسبوع، “لكنني لا أرغب في قتل ملايين الأفغان”.

وصرح ترامب للصحافيين، بعيد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصًا قالت إنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”: “أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وأضاف ترامب، أنه عرض التوسط في النزاع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير، في خطوة يمكن أن تؤذن بتغير في السياسة الأمريكية التي تقول إنّه يجب حلّ القضية بشكل ثنائي بين البلدين.