ترامب: بإمكاننا السيطرة على أي معركة نخوضها

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا تضمن أن تسيطر على أي معركة تخوضها، مضيفًا: “الأعداء الآن باتوا يتحدثون إلينا بشكل بالغ الاحترام على عكس سنوات سابقة”.

يُذكر أن ترامب قال، في وقت سابق، إنه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.

وتابع الرئيس الأمريكي أن لديه خطة لتحقيق النصر في حرب أفغانستان خلال أسبوع، “لكنني لا أرغب في قتل ملايين الأفغان”.

وصرح ترامب للصحافيين، الاثنين، بُعيد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصًا قالت إنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”: “أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وأضاف ترامب، أنه عرض التوسط في النزاع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير، في خطوة يمكن أن تؤذن بتغير في السياسة الأمريكية التي تقول إنه يجب حل القضية بشكل ثنائي بين البلدين.