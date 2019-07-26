ترامب وزوجته يعزيان تونس في وفاة السبسي

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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، عن تعازيهما بوفاة رئيس تونس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة إن ‘الرئيس والسيدة الأولى، إلى جانب الكثيرين من جميع أنحاء العالم، يتذكرون قيادته العظيمة’، مشيرًا إلى دور الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قيادة تونس كأول رئيس منتخب ديمقراطيًا بعد ثورة 2011.

وأكد البيان أن ‘ترامب وعقيلته يضمان صوتهما إلى ملايين المعزيين من جميع أنحاء العالم لإحياء ذكرى قيادة السبسي وتكريم الإرث الضخم الذي خلفه’.

كما قدّم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التعازي للشعب التونسي، موضحًا في بيان صحفي أن فترة رئاسة السبسي كانت تتويجًا لمهنة طويلة ومتميزة في مجال العمل العام التي قدمها لبلاده.

من جانبه عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه إثر وفاة الباجي قائد السبسي، معتبرًا أنه كان قائدًا شجاعًا وصديقًا لفرنسا.

وأعلن ماكرون أنه سيحضر موكب دفن الرئيس السبسي الذي وافته المنية أمس الخميس.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أعلن يوم أمس أنه سيتم إقامة جنازة وطنية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم السبت 27 يوليو 2019 سيؤمّنها الجيش.

وأشار إلى أن الجنازة سيحضرها عدد كبير من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة والوفود الأجنبية لحضور موكب الدفن خاصة أن رئيس الجمهورية كان يحظى بسمعة طيبة في الدول الأوروبية والعربية.

وشدّد رئيس الحكومة على أن تونس قدّمت صورة هامة للعالم للتداول السلمي على السلطة بسلاسة، داعيًا التونسيين إلى التضامن وتجاوز كل الخلافات.