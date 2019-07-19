ترامب وماكرون يبحثان الملف الإيراني

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بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في اتصال هاتفي الملف النووي الإيراني.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن الرئيسين بحثا الجهود الجارية؛ لضمان ألا تملك إيران السلاح النووي.