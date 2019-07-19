ترامب وماكرون يبحثان الملف الإيراني

ترامب وماكرون يبحثان الملف الإيراني

2019/07/20
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في اتصال هاتفي الملف النووي الإيراني.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن الرئيسين بحثا الجهود الجارية؛ لضمان ألا تملك إيران السلاح النووي.



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