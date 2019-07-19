ترقب عالمي لاكتتاب أرامكو

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

ينتظر خبراء الاقتصاد والمستثمرين بفارغ الصبر اكتتاب شركة النفط الوطنية أرامكو، والذي عاد إلى بؤرة الاهتمام في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

شغف المستثمرين

وسلّطت وكالة “إندستري نيوز ريبورتس” الضوء على تعامل المستثمرين حول العالم مع مستجدّات الأمور فيما يتعلق باكتتاب أرامكو خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها الشركة الأكثر ربحية في العالم، بقيمة تبلغ 2 تريليون دولار.

ويعكف جميع المستثمرين على مستوى العالم، بشكل رئيسي على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالاكتتاب، والذي يُعد الحدث الأعظم في تاريخ الأسواق المالية العالمية.

وأكدوا أنه سيكون هناك خطوات معلنة بشأن الاكتتاب في الوقت المناسب، مُشيرين إلى أن هناك انتظاراً لما سيتم الإعلان عنه من السلطات في المملكة بشأن اكتتاب الشركة الأكثر ربحية في العالم.

التوقيت المناسب

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هناك ترقباً واضحاً لحركة أسعار سوق النفط العالمية، والتي رأت أنها على صلة بتحديد موعد الاكتتاب الأهم في تاريخ الأسواق العالمية.

وأكدت أن ارتفاع أسعار النفط سيكون هو التوقيت الأمثل لإجراء الاكتتاب العالمي، خاصة وأنه يخص أكبر شركة لإنتاج النفط الخام على مستوى العالم.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لبلومبرج، مطلع يوليو الجاري، أنه لم يتمّ اتخاذ قرارات نهائية، وما زال من الممكن تغيير الجدول الزمني لبيع الأسهم، إلا أن المؤشرات الرئيسية تقول إن من الممكن إجراء الاكتتاب في 2021.

وتمّ الإعلان عن الاكتتاب العام لأول مرة في عام 2016 باعتباره حجر الأساس لرؤية 2030 لتحديث الاقتصاد السعودي، وذلك بهدف جمع 100 مليار دولار من بيع حصة 5 ٪ في أرامكو، وهي العملية التي من شأنها أن تكون أكبر اكتتاب في التاريخ.