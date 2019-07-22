تركيا مطالبة بسداد ديون بقيمة 175 مليار دولار

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لم يعد تأثير الأزمات الاقتصادية لتركيا بعيد المدى هو فقط ما يشغل بال الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي انهالت عليه الديون في الوقت الحالي، حيث أضحت أنقرة مُضطرّة لدفع ديون قيمتها 175 مليار دولار.

وحسب وسائل الإعلام التركية، فإن هناك العديد من الديون التي من المفترض أن تواجهها تركيا في الوقت الحالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي مرّت بها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية.

الديون الخارجية

وأشارت وسائل الإعلام التركية الكبرى، ومن بينها صحيفة حريت اليومية، إلى أن الديون الخارجية قصيرة المدى، والتي ينتهي معظمها خلال العام الجاري، يمكن أن يسهم في العديد من الأزمات على المستوى الاقتصادي.

وأوضحت أن إجمالي المطلوب سداده من تركيا للدائنين الأجانب يتجاوز 175 مليار دولار، وبلغ نصيب القطاع الحكومي منها 18.3%، كما أن البنك المركزي مُطالب بسداد 3.1% من إجمالي الديون الخارجية خلال تلك الفترة.

القطاع الخاص

حسب البيانات التي نشرتها الصحيفة التركية، فإن ديون القطاع الخاص قصيرة المدى ارتفعت بنسبة 4% عن العام الماضي، لتسجل 91.7 مليار دولار.

وارتفعت أيضًا الديون المقدمة للمؤسسات غير المالية بنحو 11%، لتسجل 75 مليار دولار خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمثل صعوبات إضافية، خاصة مع محدودية الموارد التي تمتلكها تلك المؤسسات.