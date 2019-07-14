تركي آل الشيخ يرد على طفل يريد مقابلته

تركي آل الشيخ يرد على طفل يريد مقابلته

2019/07/14
الساعة 11:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الموطن - الرياض

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مع طلب طفل يريد لقاءه.

وطلب الطفل من خلال مقطع فيديو، مقابلة تركي آل الشيخ متسائلا: “هل تتوقعون أن يستجيب المستشار تركي آل الشيخ لرغبتي في مقابلته بخصوص أمر ما؟”.

وأجاب آل الشيخ على الطفل بتغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله “حاضر أرجع إن شاء الله للوطن وتأمر، يا ليت تتواصل مع هيئة الترفيه يا ولدي”.

 

 

 



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