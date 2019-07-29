تسليم إعانات الزواج بمحافظة البرك

المواطن - محمد الغبيشي – البرك

سلّم محافظ البرك، عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، بمقر الجمعية الخيرية أمس، إعانات المقبلين على الزواج لمستفيديها ممن انطبقت عليهم شروط المساعدة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية أحمد بن الحسن الهلالي.

وأثنى المحافظ على جهود العاملين في الجمعية، مؤكداً الاهتمام بالعمل التطوعي في المحافظة، لاسيما مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام في هذا الجانب.

من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه جرى مساعدة 13 شاباً حيث بلغ إجمالي المساعدات ثلاثين ألف ريال، وذلك ضمن جهود الجمعية في مساعدة الشباب لتخفيف العبء عليهم والإسهام في القضاء على مشكلة التأخر في الزواج، مبرزاً في هذا الصدد جهود الجمعية المُقدمة للمستفيدين لهذا العام من دعم ودورات تدريبية وبرامج لتأهيلية في جميع مجالات العلاقات الأسرية وتوعية المقبلين على الزواج وتدريبهم على تخطيط ميزانية الحياة الزوجية.

وفي سياق متصل فقد نفذت الجمعية الخيرية بمحافظة البرك دورة تدريبية مساء الأحد الماضي بعنوان “الذكاء العاطفي في بيوتنا” للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً وذلك ضمن مشروع مساعدة الشباب على الزواج لعام 2019م بدعم من مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية.

تناولت الدورة عددًا من الجوانب التي من شأنها تثقيف طرفَي العلاقة الزوجية بالحقوق والواجبات المترتبة على كل منهما، مضيفًا أن الحقيبة التدريبية للدورات تتناول الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية للأسرة، وقد تم عقد هذه الدورة في مركز التدريب بمقر الجمعية، واستفاد منها 13 شاباً والتي قدمها المدرب والمستشار الأسري علي عامر أحمد عسيري حيث أبدى المتدربون استفادتهم من الدورة وتجلى ذلك عبر انطباعاتهم وإعجابهم بالمحتوى.