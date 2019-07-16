تصرف اتحادي منتظر لتجاوز الورطة

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نفسه في ورطة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي بإعارة اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز لصفوف نادي فنربخشة التركي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أرسلت خطابًا لـ نادي الاتحاد تطلب من الإدارة إيضاح كافة التفاصيل حول إعارة غاري رودريغيز.

بيان منتظر

وستتجه إدارة الاتحاد خلال الساعات المقبلة، لإصدار بيان يتم إيضاح كافة التفاصيل من خلاله حول انتقال اللاعب غاري رودريغيز لصفوف نادي فنربخشة.

وكان نادي فنربخشة التركي أعلن عن استعارته للاعب غاري رودريغيز على سبيل الإعارة ولمدة عامين من نادي الاتحاد بالمجان.

وأبدت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد غضبها من مجلس إدارة النادي بإعارة اللاعب غاري رودريغيز بالمجان ودون الحصول على أي مقابل مالي من أجل إنفاقه على صفقات العميد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن نادي الاتحاد كان نجح اليوم في الفوز على نادي بولتون الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين وديًا، في أولى المباريات الودية للاتحاد في معسكره التحضيري بـ بريطانيا.

وكان غاري رودريغيز انضم لـ الاتحاد في يناير من عام 2019، قادمًا من صفوف فريق غلطة سراي التركي.