تصرف اتحاد القدم يكشف هوية المدرب القادم

المواطن - محمد سمعه

يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، إلى التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

ودخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي كل من الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب المغرب السابق والأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال ونادي بيراميدز المصري سابقًا.

وقالت تقارير صحافية: إن اتحاد القدم أقال المترجم أيمن عبيد؛ كونه لا يُتقن اللغة الفرنسية، ويبحث اتحاد القدم عن التعاقد مع مترجم يُجيد اللغة الفرنسية تمهيدًا للتعاقد مع المدرب الجديد، والذي أصبح بصورة قريبة هو الفرنسي هيرفي رونار.

رونار يُثير الجدل:

ويذكر أن هيرفي رونار مدرب المغرب السابق تحدث اليوم في تصريحات صحافية عن مستقبله قائلًا: خلال أيام ستعرفون وجهتي المقبلة.

وأضاف رونار: وجهتي القادمة لن تكون داخل القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن تصريحات رونار أصبحت تُقربه من تدريب المنتخب السعودي الأول لخلافة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وكان رونار قاد منتخبي زامبيا وكوت ديفوار للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا في عامي 2015 و2015 على التوالي.

وقرر هيرفي رونار الاستقالة من تدريب المنتخب المغربي عقب خروج أسود الأطلس من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ثمن النهائي.