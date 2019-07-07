تصرف القادسية مع الاتحاد يضعه في ورطة

المواطن - محمد سمعه

لم يُخفِ نادي الاتحاد إعجابه الشديد بقدرات المهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية، حيث يبذل العميد جهدًا كبيرًا منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية لإقناع القادسية بالتخلي عن هارون كمارا.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن نادي القادسية أخفى عرض الاتحاد عن اللاعب هارون كمارا رغم قوته عن عرض نادي النصر.

وربما وضع نادي القادسية نفسه في ورطة، بعد تصرفه مع اللاعب هارون كمارا ونادي الاتحاد، حيث ذكرت تقارير إخبارية أن هارون كمارا لم يتدرب في الفترتين الصباحية والمسائية مع القادسية بعد علمه بإخفاء إدارة النادي لعرض نادي الاتحاد.

وإذا استمر الوضع بهذه الطريقة، قد يفقد القادسية الفرصة في إقناع هارون كمارا بالبقاء، خاصة أن القادسية يحتاج إلى كافة نجومه من أجل العودة للدوري السعودي للمحترفين في موسم 2020-2021.

وكانت أندية الهلال والنصر والاتحاد، أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع هارون كمارا في فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن الاتحاد كان حوّل أنظاره تجاه التعاقد مع هارون كمارا بعد صعوبة التعاقد مع عبد الفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.