تصرف غريب من القادسية يُقلق الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الاتحاد إعجابه الشديد بقدرات المهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية، حيث سعى العميد للتعاقد مع كمارا في يناير من عام 2019، لكن القادسية وقتها رفض التفريط في اللاعب.

ودخل نادي النصر في الفترة الأخيرة كمنافس مع نادي الاتحاد للتعاقد مع هارون كمارا، خاصة أن العالمي يرغب في تدعيم صفوفه الهجومية في ظل تردد أنباء عن اقتراب اللاعب النيجيري أحمد موسى من الرحيل عن النصر.

وقالت تقارير صحافية أن القادسية أخفى عرض الاتحاد عن هارون كمارا، على الرغم من كبر عرض الاتحاد عن عرض نادي النصر.

ويشعر نادي الاتحاد بالقلق، حيث قد يكون القادسية يفكر في بيع هارون كمارا لفريق آخر في فترة الانتقالات الصيفية، أو عدم التفريط في اللاعب.

واهتم الاتحاد بالتحرك والتعاقد مع هارون كمارا، بعدما وجدت إدارة العميد صعوبة في إتمام التعاقد مع المهاجم عبد الفتاح آدم لاعب نادي التعاون.

وتألق هارون كمارا مع نادي القادسية في الموسم الماضي، على الرغم من هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ويذكر أن أنمار الحائلي فاز برئاسة نادي الاتحاد بالتزكية ولمدة أربع سنوات.