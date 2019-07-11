تصرف غريب من نجم الأهلي

المواطن - محمد سمعه

غاب اللاعب التشيلي باولو دياز لاعب وسط النادي الأهلي عن تدريبات الراقي في النمسا خلال الفترة الأخيرة.

ويُذكر أنه كان من المنتظر ذهاب باولو دياز لتدريبات الأهلي في النمسا منذ يوم الاثنين الماضي، لكن دياز لايزال متواجدًا في تشيلي من أجل قضاء عطلته.

ويبدو أن هذه الطريقة هي طريقة ضغط من اللاعب باولو دياز؛ وذلك من أجل الرحيل عن الأهلي والانضمام لـ ريفر بليت الأرجنتيني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الأهلي قرّر الإبقاء على 4 لاعبين، باولو دياز واحد منهم في الموسم الجديد.

ويرغب الأهلي في الإبقاء على نجومه المهمين في صفوفه، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان الأهلي احتلّ المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ليضمن الراقي مشاركته في الملحق الآسيوي في العام المقبل.

وشارك باولو دياز مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي أُقيمت في البرازيل.