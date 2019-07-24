تصريح رينارد يُثير الجدل حول تدريب الأخضر

المواطن - مروة نبيل

كشف المدرب السابق لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأربعاء، عن ملامح وجهته المقبلة.

وقال رينارد: “كي نضع حدًا للشائعات والتأويلات التي تتناول مستقبلي، ولا تستند لمعطيات مؤكدة، أخبركم أنه بعد أيام فقط ستتعرفون على وجهتي واختياري المقبل”.

وتابع المدرب الفرنسي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، قائلًا: “والذي كما أبلغتكم من قبل لن يكون داخل القارة الإفريقية، وهو أمر محسوم”.

وارتبط اسم رينارد بتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اتحاد الكرة لم يتعاقد مع مدير فني جديد منذ انتهاء عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بداية العام الحالي.

وتفاعلت الجماهير العربية مع تصريح رينارد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقعت تعيين المدرب الفرنسي مديرًا فنيًا للأخضر، بعد تأكيده عدم تدريب أي منتخب في إفريقيا بعد تجربته مع المغرب.

وكان رينارد قد استقال مؤخرًا من تدريب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، بعد توديع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا “الكان 2019” من الدور ثمن النهائي.