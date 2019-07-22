تصميم بيئات تحاكي واقع المتدربين في برنامج اللغة الإنجليزية

المواطن - الرياض

أشاد عميد كلية التربية ورئيس مجلس المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن سليمان الشايع بالجهود التي تبذلها عمادة السنة الأولى المشتركة في ‏خلق بيئة جاذبة للتدريب وتحاكي الواقع الذي يعيشه المعلمون، جاء ‏ذلك خلال زيارته اليوم لبرنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه عمادة السنة الأولى المشتركة بالتعاون مع المركز التربوي بكلية التربية ضمن برامج التدريب الصيفي التي تنفذها وزارة التعليم لتدريب قرابة 300 معلم ومعلمة ببرنامج اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود ضمن آلاف البرامج التي تنفذ على مستوى المملكة.

وأبدى الشايع سعادته بالبرامج اللاصفية والأنشطة التفاعلية التي تم تصميمها للمتدربين.

من جهته أكد عميد السنة الأولى المشتركة حرص العمادة على تقديم تدريب نوعي للمعلمين والمعلمات، وقال إن العمادة صممت بيئات تحاكي الواقع للرجال والنساء سواء في مقر الطلاب في الدرعية أو مقر الطالبات في عليشة ومن ابرز هذه البيئات ( المستشفى، الفندق، المطار، السوبر ماركت، الكفي، المطبخ عند النساء ) وغيرها؛ ما يجعل المعلم أو المعلمة يعيش اللحظة و يمارس التجربة بهدف وصول المعلومة للمتدربين بشكل مبتكر بعيداً عن التدريب التقليدي داخل القاعة التدريبية.

وفي ختام الزيارة كرم الشايع المعلمين المتميزين سواء في الأنشطة التدريبية خارج القاعة التدريبية أو غيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.