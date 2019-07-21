تصميم جديد لهاتف سامسونج نوت 10

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تستعدّ شركة سامسونج الكورية العملاقة لإصدار نسخة جديدة من هواتفها الذكية، والتي من المتوقع أن تشمل بعض التحديثات الجديدة.

ونشر موقع “سامسونج آيس لي”، نسخة من التصميم الخاص بالهاتف الذكي جالاكسي نوت 10، والذي بدا أنه بدون حواف تمامًا.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بأحدث معالجات Snapdragon 855 من كوالكم، وهو مخصص لسلسلة هواتف فئة A الذكية الجديدة في الأسواق العالمية.

وكان أبرز التحديثات في الهاتف الجديد هو الشكل الخارجي، والشاشة التي تغطي الواجهة بالكامل، وهو الأمر الذي يُعد من أهم المميزات التي تراهن عليها العديد من شركات التكنولوجيا على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تكشف الشركة الكورية عن النسخة الجديدة من هواتفها الذكية خلال وقت لاحق في العام الجاري، وذلك في إطار احتفالها بمرور 10 سنوات على بدء ظهور هواتفها الذكية في الأسواق العالمية المختلفة.