تطبيق وهمي يخدع 10 مليون مستخدم .. هل أنت منهم؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشف باحثون عن تطبيق إلكتروني اسمه Updates for samsung استطاع أن يخدع أكثر من 10 مليون مستخدم حول العالم، وذلك بعد أن قام بتنزيله من متجر جوجل بلاي الخاص بمنصة أندرويد.

وحسب ما قاله أحد الباحثين المَعنيين، استطاع التطبيق أن يخدع المستخدمين بطريقة سهلة للحصول على تحديثات البرامج الثابتة والأمان، بالأخص لهواتف سامسونج، ولكن في الواقع كان يأخذ المستخدم إلى صفحات مليئة بالإعلانات ويفرض رسومًا عليه مقابل البرامج المجانية.

ونجح التطبيق الذي اجتذب أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل، وكان حتى وقت قريب في متجر جوجل بلاي، في تحقيق شعبية واسعة على مستوى العالم.

وقال أليكسيز كوبرينز، الذي يعمل لدى مجموعة CSIS Security في الدنمارك: “إلى جانب كونه محشوًا بأطر الإعلانات وعدم ارتباطه بشركة سامسونج، يعرض التطبيق اشتراكات مدفوعة مقابل تنزيل البرامج الثابتة المذكورة”.

وأضاف: “يُمكن للمستخدم الحصول على اشتراك سنوي لتنزيل تحديثات البرامج الثابتة من سامسونج مقابل رسم بسيط قدره 34.99 دولارًا.”

ومن خلال تجرب عملية، قد حاول الباحثون أيضًا تحميل التطبيق على هاتف أندرويد، لكن تطبيقات مكافحة فيروسات أندرويد حذرهم من القيام بذلك، لأن التطبيق بدا غير آمن.