تطوير جديد انتظره مستخدمو واتساب طويلًا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يُجري تطبيق التراسل الفوري واتساب تعديلات على النسخة التي تحمل اسم “ويب” الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، بما يجعلها قد تتخلى عن دور الهاتف بشكل عام.

ويعمل واتساب على تطوير نسخة “ويب” بما يجعلها تتخلى عن الشرط الرئيسي الخاص بتشغيل الإنترنت عبر الهاتف الذكي.

وفي عام 2015، أصدر واتساب النسخة ويب ، والتي كانت تُلزم المستخدم بتوصيل هاتفه بالإنترنت، ولكن هذا قد يتغير قريباً.

وكشف حساب WABetaInfo، أن الشركة قد تقوم بتطوير تطبيق Universal Windows Platform (UWP) جنبًا إلى جنب مع نظام جديد متعدد المنصات يعمل حتى عند إيقاف تشغيل هاتفك.

ومن المتوقع أن يكون هذا التطوير هو البديل الرئيسي لنسخة واتساب ويب الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، وهو تطوير انتظره الجمهور على مدى سنوات طويلة.