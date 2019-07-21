تعادل الزمالك يُقرب الأهلي من لقب الدوري المصري

المواطن - مروة نبيل

خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك آمال جماهيره، وتعادل إيجابيًّا ضد الجونة في الجولة الـ33، ليُقرب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الزمالك ضد الجونة التي أُقيمت، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتبقى له مواجهتان ضد الإسماعيلي والأهلي.

على الجانب الآخر، يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الفوز على المقاولون العرب، للتتويج رسميًّا بلقب الدوري المصري الممتاز، دون الحاجة إلى الانتظار لنتيجة مباراة الزمالك الأخيرة.

وفي حالة تعادل الأهلي أو خسارته ضد المقاولون العرب، تنتعش آمال الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم، بشرط تحقيق الفوز على الإسماعيلي والفريق الأحمر.