تعاون بين مسك وجامعة طوكيو في مجال التقنية الحيوية

المواطن - الرياض

بحث مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، بدر بن محمد العساكر، التعاون المشترك مع جامعة طوكيو في العاصمة اليابانية.

وقال العساكر : التقينا اليوم بمدير جامعة طوكيو للتكنولوجيا وسُعدت بالبحث معه عن سُبل التعاون المستقبلي في مجال التقنية الحيوية، وسُبل تعزيز التعاون المعرفي عبر تبادل الخبرات المهنية وفرص تدريب الشباب.

من جهة أخرى دشّنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، فرعها في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الجمعة الماضي، في خطوة تعكس نموّ أعمال الشركة دولياً، ونجاح شراكاتها مع الجانب الياباني خلال الأعوام الماضية.

وقد صاحب افتتاح الفرع توقيع مذكرة تفاهم جمعت بين شركة مانجا للإنتاج، وشركة كادوكاوا، وجامعة طوكيو للتكنولوجيا وبنك ميزوهو، ومركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية.

وحول هذه الخطوة قال بدر العساكر رئيس مجلس إدارة شركة مانجا للإنتاج، إن العلاقات السعودية اليابانية علاقات متينة وراسخة منذ أكثر من 65 عاماً، وهو ما من شأنه إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة للتعاون في مختلف المجالات لاسيما المجالات الإبداعية منها، والتي نشهد اليوم جزءً مهماً منها يتمثل في افتتاح فرع شركة مانجا في اليابان.