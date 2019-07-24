تعثر لا يُفيد النصر

المواطن - محمد سمعه

سبق لنادي النصر، أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي غلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم مباي دياني، أداءً جيدًا مع المنتخب السنغالي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

وقالت تقارير صحافية، إن النصر يُريد تقسيط قيمة الصفقة التي تصل إلى 14 مليون يورو، لكن نادي غلطة سراي يرفض تحقيق مطلب العالمي.

يُذكر أن هذا التعثر في المفاوضات، لا يفيد مصلحة النصر الذي يسعى بقوة لضم المهاجم السنغالي، وذلك من أجل التخلص بصورة رسمية من اللاعب النيجيري أحمد موسى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير إخبارية سعودية، قالت سابقًا إن النصر فكر في بيع أحمد موسى لـ غلطة سراي مقابل التعاقد مع مباي دياني.

شارك أحمد موسى، مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا بمصر، حيث احتل منتخب نيجيريا المركز الثالث في البطولة الإفريقية.

ويُذكر أن صفوان السويكت كان فاز برئاسة نادي النصر ولمدة أربع سنوات خلفًا لـ سعود آل سويلم.

ويطمح النصر للتتويج بالدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.