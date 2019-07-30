تعديل اسم جهاز الأمن السوداني إلى المخابرات العامة

تعديل اسم جهاز الأمن السوداني إلى المخابرات العامة

2019/07/30
الساعة 10:07 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى اسم جهاز المخابرات العامة، حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 .

وأوضح المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.

وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

 



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