تعديل اللجنة الفنية في هيئة الثقافة برئاسة آل الشيخ

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافةعن تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة برئاسةمعالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وتعيين الأستاذ سالم الهندي نائبا للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعضوية كلاً من زكي حسنين ومحمد زكي حسنين وزياد حمزة ونواف البناي وعبدالله مخارش، وذلك لإعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.

وأكدت الهيئة أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حدٍ سواء.

وشددت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافةعلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة التراخيص الرسمية في موقع الهيئة.

وأنه في حال إقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنةوالإلتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايبر؛ فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك، والتي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية عالية.