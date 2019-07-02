تعرف على المنتخبات المتأهلة كأفضل ثوالث في الكان 2019

المواطن - مروة نبيل

أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، مساء أمس الثلاثاء، بمواجهتي موريتانيا ضد تونس، وأنجولا ومالي، لتحدد المنتخبات المتأهلة كأفضل ثوالث.

أفضل ثوالث:

وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية من 16 إلى 24 منتخبًا للمرة الأولى في منافسات الكان 2019، الأمر الذي منح الفرصة لتأهل 4 فرق إضافية، لمصاحبة المتصدر وصاحب المركز الثاني في المجموعات الست.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا كأفضل ثالث، حيث يملك 3 نقاط من الفوز على ناميبيا، والهزيمة ضد المغرب متصدر المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وكوت ديفوار الوصيف.

وصعدت غينيا إلى دور الـ16 من الكان 2019، بعدما احتلت المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما تأهل منتخب بنين بعد ظهوره بمستوى مميز في مواجهات المجموعة السادسة، ويملك 3 نقاط.

وضمن منتخب الكونغو الديمقراطية التأهل إلى منافسات الدور التالي من كأس الأمم الإفريقية 2019، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف مصر المتصدر بالعلامة الكاملة، وأوغندا الوصيف.