تعرف على رؤساء اللجان في اتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الأول بعد تزكيته رسميًّا لمدة الأربعة أعوام المقبلة.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين رؤساء عدد من اللجان، وجاءت كالتالي؛ ياسر المسحل رئيسًا للجنة التجارية لحين تعيين رئيس لها، استحداث لجنة العلاقات الدولية، وتعيين خالد الثبيتي رئيسًا لها، وأضواء العريفي نائبًا له.

واستحدث المجلس إدارة التطوير والمبادرات تُعنى بالجانبين الفني والإداري، برئاسة بندر الأحمدي، وتم تعيين تركي السلطان رئيسًا للجنة الفنية، وخالد بن مقرن مشرفًا عامًّا على إدارة المنتخبات السنية، وعبدالله كبوها رئيسًا للجنة المالية.

كما استحدث اللجنة الإستراتيجية برئاسة عبدالعزيز العفالق، وتكليف معيض الشهري برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بعد اعتذار رئيسها فارس الضبيبان، وتعيين نزيه النصر رئيسًا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية.

وأعلن المجلس عن تعيين نعيم البكر رئيسًا للجنة المسابقات، ويقتصر عمل اللجنة على بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري الدرجتين الثانية والثالثة، ومسابقات الفئات السنية وأي مسابقات أو بطولات يستحدثها اتحاد الكرة وفق الأنظمة، كما تم تعيين الدكتور صالح الحارثي رئيسًا للجنة الطبية.